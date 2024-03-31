انت الأن تتابع خبر شهيد وجرحى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد شخص وأصيب آخرون، في غارة نفذتها مسيّرة اسرائيلية بعد ظهر الأحد على سيارة داخل بلدة كونين اللبنانية الجنوبية.

وقال مصدر أمني إن هوية سائق السيارة لم تعرف بعد بسبب التشوهات فيما أصيب أشخاص خلال وجودهم في منطقة الغارة.

وأضاف أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار أيضا على بلدات: رب ثلاثين والخيام والطيبة، ما أدى إلى تدمير كبير في المنازل والمحال، فيما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدات كفركلا والخيام ووادي السلوقي، إضافة إلى الأطراف الغربية لبلدة الوزاني .