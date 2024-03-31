انت الأن تتابع خبر مظاهرات في تل أبيب تطالب بإسقاط نتنياهو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشاط الآلاف من المستوطنين غضبا في شوارع تل أبيب، حيث طالبوا بإسقاط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وإقالة حكومته وعقد صفقة تبادل فورية.



وتظاهر الالاف من المستوطنين بمحيط مقار حكومة الاحتلال والكنيست للمطالبة بإعادة المحتجزين وإقالة الحكومة، بحسب القناة 12 العبرية.



وأفادت القناة العبرية بأن أهالي المحتجزين هددوا بحرق كيان الاحتلال إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم.



فيما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن نتنياهو رفض طلب المفاوضين منحهم مساحة أكبر حتى يتمكنوا من التوصل إلى صفقة مع حماس، مع دخول المفاوضات مرحلة جديدة في القاهرة بعد أسابيع من النقاشات المراثونية .