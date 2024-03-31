انت الأن تتابع خبر نتنياهو يصادق على اجتياح رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قضينا على أكثر من 200 من "المخربين" في مستشفى الشفاء بينهم قادة كبار.



واضاف مستمرون في عملياتنا في غزة ولبنان وصدقنا على خطة لدخول رفح للقضاء على حماس.



ونوه انه لا انتصار على حماس دون دخول قواتنا إلى رفح وسندخلها بكل تأكيد.



واشار الى ان الضغط العسكري على حماس هام جدا من أجل إعادة المخطوفين.



وتابع يجب أن ندير مفاوضات إعادة المخطوفين بهدوء وإصرار ونبذل الجهود للتوصل إلى صفقة .