40 ألفًا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

انت الأن تتابع خبر40 ألفًا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدى آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 40 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.



وانتشرت قوات الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، وفتشت عددا من المواطنين، أثناء توافدهم للصلاة.



وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة في محيط المسجد .