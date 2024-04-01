انت الأن تتابع خبر إصابات بين المدنيين .. غارات إسرائيلية على دمشق ولبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مصدر عسكري سوري في تصريح لـ "سانا"، ان الجيش الإسرائيلي شن عدوانا جويا في وقت متأخر من مساء الأحد من اتجاه الجولان السوري المحتل.

واستهدف العدوان عددًا من النِّقَاط في محيط دمشق، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

هذا وشن الاحتلال 3 غارات على محيط بلدة راشيا الفخار في جنوب لبنان.

وكان حزب الله اللبناني قال في وقت سابق فجرالاثنين إنه قصف قوة إسرائيلية داخل موقع المطلة بالمدفعية، مشيرا إلى تحقيقه "إصابات مؤكدة".