انت الأن تتابع خبر تصريح عسكري إسرائيلي حول مجمع الشفاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مصدر عسكري إسرائيلي، إن مجمع الشفاء الطبي لن يعود للعمل بعد انسحاب منه، نظرا لتضرره بشكل كبير بعد أن تحول خلال الفترة الماضية لساحة قتال، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت فجر الاثنين من مجمع الشفاء بالكامل بعد عملية استمرت أسبوعين شنت خلالها هجوما واسعا على المجمع والمناطق المحيطة به.

وقالت مصادر طبية إنه عثر على مئات من جثث الشهداء في مجمع الشفاء الطبي، وفي الشوارع والطرق المحيطة به غربي مدينة غزة.

وأكدت أنه تم إحراق مباني مجمع الشفاء وخروجه بالكامل من الخدمة، مشيرة إلى أن حجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة كبير جدا.