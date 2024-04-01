من هو زاهدي الذي اغتالته إسرائيل في دمشق

انت الأن تتابع خبرمن هو زاهدي الذي اغتالته إسرائيل في دمشق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدت ضربة نفذتها القوات الجويّة لدولة الاحتلال الإسرائيليّ على القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير في دمشق، الاثنين، لمقتل سبعة من قادة وعناصر الحرس الثوري الإيراني، أبرزهم قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي ونائبه العميد حاجي رحيمي.

وأعلن الحرس الثوري مقتل زاهدي ورحيمي، إضافة إلى 5 عناصر آخرين هم حسين أمان اللهي، والسيد مهدي جلالاتي، ومحسن صدقات، وعلي آغا بابائي، وسيد علي صالحي روزبهاني.

وبحسب مصادر فقد لعب العميد محمد رضا زاهدي دورًا محوريًا في توسيع أنشطة الحرس الثوري، لا سيّما تسليح حزب الله لبنان، على مدى ثلاثة عقود، وتولى زاهدي قيادة قوات فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري في لبنان منذ عام 2008، وكان زاهدي قد شغل المنصب ذاته لفترة 5 سنوات بين عامي 1998 و2002، ونشط في لبنان بأسماء حركية مثل حسن مهدوي ورضا مهدوي.

ويعد زاهدي من كبار القادة الميدانيين للحرس الثوري في الحرب الإيرانية – العراقية، وقبل التوجه إلى لبنان، تولى منصب نائب قائد عمليات الحرس الثوري لفترة ثلاث سنوات. وكان قائدًا للوحدة البرية في الحرس الثوري قبل إقالته من منصبه في يوليو (تموز) 2008.

وهو سادس قيادات الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري، إذ شغل المنصب لبضعة أشهر، بعد مقتل القيادي في الحرس الثوري أحمد كاظمي، في سقوط طائرة عسكرية شمال غربي إيران. وترك زاهدي منصب قيادة الوحدة الصاروخية لحسين سلامي، القائد العام الحالي لقوات الحرس الثوري.