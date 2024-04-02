ماذا نعرف عن منظمة وورلد سنترال كيتشن؟

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رياض - احمد صلاح - أعلنت منظمة وورلد سنترال كيتشن غير الحكومية، أنّ مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا من بين 7 من موظفيها طالتهم الغارة الجوية للاحتلال الإسرائيليّ، التي استهدفت سيارتهم الإثنين.

ومنظمة وورلد سنترال كيتشن هي منظمة غير حكومية تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، أسّسها الطاهي خوسيه أندريس وزوجته باتريشيا، عام 2010 في أعقاب زلزال كبير في هايتي، لتبدأ في الأصل بتقديم مساعدات غذائية طارئة للناجين.

توسعت المنظمة بعد ذلك، لتوفر التدريب على الصمود في مواجهة المحن، وتوفر وجبات ودعماً للناجين من كوارث طبيعية أخرى، وكذلك اللاجئين والمتضررين من الصراعات، قدمت وورلد سنترال كيتشن عشرات الملايين من الوجبات في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي عام 2022.

شاركت في أول شحنة من المساعدات إلى غزة يتم إرسالها عبر ممر بحري من قبرص في شهر مارس (آذار). ومن المنتظر أن تصل شحنة ثانية من وورلد سنترال كيتشن تحمل 332 طناً من الأغذية إلى غزة هذا الأسبوع.

مؤسس المنظمة الطاهي أندريس هو صاحب مطعم ومؤلف كتب طهي إسباني - أميركي. وحصل مطعمه القائم على أساليب جديدة ومبتكرة في فنون الطهي، ويقع في واشنطن العاصمة على نجمتين ضمن تصنيف «ميشلان» للتميز في مجال الطهي والمؤلف من 3 نجوم، ونال أندريس ميدالية العلوم الإنسانية الوطنية التي سلمها له الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، في عام 2015.