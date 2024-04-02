انت الأن تتابع خبر غريفيث يدين استهداف موظفي WCK والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، الثلاثاء، إنه لا يمكن الدفاع عن المتورطين بمقتل عمال إغاثة دوليين في قصف إسرائيلي استهدف قافلتهم بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وقال غريفيث في تدوينةٍ له على منصة إكس: "غاضبون من مقتل عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي في غزة، لقد كانوا أبطالًا قُتلوا أثناء محاولتهم إطعام الجائعين، تعازيّ لعائلاتهم وزملائهم".

واستنكر المسؤول الأممي الحدث قائلًا: "كل هذا الحديث عن وقف إطلاق النار، ولا تزال هذه الحرب تسرق أفضلنا"، مؤكدًا أنه "لا يمكن الدفاع عن تصرفات من يقفون وراء هذه الجريمة".

وصباح الثلاثاء، علقت المنظمة عملياتها في غزة، مؤكدة مقتل 7 من موظفيها الأجانب جراء قصف إسرائيلي استهدف قافلتهم مساء الاثنين، رغم تنسيق تحركاتهم مع الجيش الإسرائيلي.

وقالت إن قتلاها السبعة بالقصف الإسرائيلي في غزة هم من أستراليا وبولندا وبريطانيا وجنسيات مزدوجة أمريكية وكندية وفلسطينية.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان، الثلاثاء، أنه "فتح تحقيقًا معمقًا في الحادث من خلال أعلى الرتب في الجيش لفهم جميع ملابساته".