انت الأن تتابع خبر 71 شهيدًا و7 مجازر .. حصيلة عدوان الاحتلال في الـ24 ساعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر محليّة فلسطينية في قطاع غزّة إنّ قوات الاحتلال الإسرائيليّ ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، أسفر عنها استشهاد 71 فلسطينيًا، وإصابة 102 خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 32916، والإصابات إلى 75494 غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول الماضي.

وأوضحت أن آلاف الضحايا ما يزالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم .