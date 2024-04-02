انت الأن تتابع خبر عباس يؤكد رفض فلسطين لأي محاولة للمساس بأمن الأردن واستقراره والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، إنّ دولة فلسطين وشعبها يقفان إلى جانب الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.

وثمّن عباس، حسبَ ما أوردت (وفا) الدورَ الكبير الذي يقوم به الأردن، وخصوصًا الموقف الثابت لجلالة الملك الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ومن أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، وتأمين وصول أكبر قدر من المساعدات ومواد الإغاثة.

وأضاف أنّ موقف الأردن قوي وثابت ضد التهجير من أجل صون وحماية القضية الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من خلال الوصاية الهاشمية عليها.

وأكّد رفض دولة فلسطين القاطع وإدانتها لأي محاولة من شأنها المس بأمن الأردن واستقراره، مشيرًا إلى أن أمن الأردن هو مصلحة حيوية للشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته الوطنية.

وحذر من أن أي سوء تقدير للحسابات بخصوص هذه المسألة سيقود المنطقة بأسرها إلى الفوضى.

وقال عباس إنّ الأردن يستحق الشكر والثناء، وليس التآمر على أمنه واستقراره، معربًا عن ثقته بقدرة الدولة الأردنية على إفشال هذه المحاولات اليائسة في مهدها، ولفت عباس، إلى أن فلسطين والأردن تربطهما علاقات المصير المشترك.