انت الأن تتابع خبر الاحتلال يستولي على 170 دونمًا من أراضي مدينة بيت لحم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 170 دونمًا من أراضي الفلسطينيين في منطقة عرب التعامرة شرقي مدينة بيت لحم، جنوبيّ الضفة الغربية، بحجة أنها أراضي دولة.

وقال مدير مكتب "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" في بيت لحم يونس عرار، في بيان الثلاثاء، إن عملية الاستيلاء هي ثالث عملية تحت الذرائع نفسها منذ مطلع العام الحالي، ليصل مجمل الأراضي التي استولى عليها الاحتلال إلى 11 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين في القدس ونابلس وبيت لحم.

وأضاف "أن الأمر العسكري المتعلق بالاستيلاء على الأرض في التعامرة، يشير إلى أنها تقع في حوض طبيعي رقم 4 لمنطقتي "العقبان" و"الفريديس"، وحوض طبيعي رقم 11 لقطعة فاضل في أراضي التعامرة، كما تشير البيانات المكانية المرتبطة بالأمر العسكري إلى أن هدفه هو إجراء عمليات توسعة لمستعمرة "سيدي بار" المقامة على أراضي الفلسطينيين في العقبان.

ومنذ السابع من أكتوبر، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 27 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين، منها 15 ألف دونم تحت مسمى تعديل حدود محميات طبيعية في أريحا والأغوار، و11 ألف دونم من خلال ثلاثة أوامر إعلان أراضي دولة في محافظات القدس ونابلس، و 230 دونمًا من خلال 24 أمرًا لوضع اليد، لأغراض عسكرية، تمنع في المستقبل وصول المواطنين إلى آلاف الدونمات.