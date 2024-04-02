انت الأن تتابع خبر الإعلام العبري: خيبة أمل في إسرائيل والسبب .. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار الإعلام العبري إلى ان هناك خيبة أمل في "إسرائيل" من سلوك قطر ومصر.

وجاء هذا الاستياء لأن قطر ومصر لم تمارسا الضغوط على حماس ولم يستخدما أي نفوذ في ذلك، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

من ناحية ثانية، قال القيادي في حركة حماس محمود المرداوي ان الوسطاء لم يقدموا للحركة مقترحات جديدة، لكن هم "على اتصال مباشر معنا في القاهرة والدوحة".

وأكد إن لم تكن المقترحات الجديدة متضمنة إجابات حقيقية تشكل أساسا لفرصة اتفاق، فإنها تبقى مضيعة للوقت، والأصل أن يأتي العدو بإجابات في ما يتعلق بملفات عودة النازحين ووقف إطلاق النار والانسحاب والإغاثة وإعادة الإعمار.

وقال ان العدو يراوغ ولا يقدم أي مقترحات بالملفات الأساسية ويريد صفقة أسرى فقط، لكن المقاومة تصر على كل الملفات.

وحماس أبلغت الوسطاء أنه في حال قدّم العدو مقترحات تزيل كل العوائق أمام عودة النازحين إلى منازلهم في شمالي قطاع غزة وتقديم الإغاثة الإنسانية المناسبة وانسحاب قوات الاحتلال ووقف إطلاق النار، فإن هناك متسعًا لعقد صفقة أسرى، وستقدم الحركة مرونة في هذا الملف، وغير ذلك لا يمكن، وفقا للمرداوي.

وأكد انه لا يوجد ملف من الملفات عليه اتفاق، والعدو يضع عوائق أمامها، لكن في النهاية سيرضخ ويتراجع في ملفات، والبيئة العامة الداخلية والخارجية تضيف عوامل ضغط لصالح موقف المقاومة وليس موقف العدو.