دول أوروبية تهاجم إسرائيل

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رياض - احمد صلاح - قالت النائبة في البرلمان البريطاني كلوديا ويب ان الحكومة بحاجة إلى فعل ما هو أكثر من استدعاء سفير إسرائيل، بل يجب طرد سفير إسرائيل وإلى مقاطعتها، على خلفية قتلها عمال إغاثة إنسانية في غزة.

وأضافت: "يجب أن ندعو لوقف فوري لإطلاق النار ووقف بيع الأسلحة لإسرائيل، ولا يمكننا مواصلة متابعة ما يجري من مآس دون فعل شيء حيث إسرائيل صارت في وضع خارج عن السيطرة، وعلينا فعل شيء لإيقافها، ويجب الضغط على واشنطن، لأن إسرائيل لا تصغي لأحد".

من جانبها، طالبت وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينيز بمحاسبة إسرائيل على قتلها عمال إغاثة إنسانية في غزة.

وقالت، في منشور عبر منصة إكس، إن مقتل 7 من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي "أمر مفجع".

وأضافت "أن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار"، وشددت على أن هناك حاجة إلى العدالة ومحاسبة إسرائيل.

وتساءلت "كم عدد المدنيين الأبرياء الذين لا يزال يتعين عليهم الموت؟".

هذا ويرى نائب وزير الخارجية البولندي أندريه زيجنا أن على إسرائيل "تعويض" عائلات عمال الإغاثة الـ7، الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي.

وقال زيجنا "على السلطات أن تفكر في الطرف الذي ينبغي أن يتحمل مسؤولية جنائية لضغطه على زر معين، وفي كيفية تعويض عائلات الضحايا، رغم أنه يستحيل القيام بذلك (باللجوء إلى المال)".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية البولندي أنه "طلب شخصيا من السفير الإسرائيلي ياكوف ليفن تفسيرات عاجلة".