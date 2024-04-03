انت الأن تتابع خبر إسرائيل تشتعل الآلاف يقتحمون محيط منزل نتنياهو .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار الإعلام العبري، إلى اعتقال 3 متظاهرين وإصابة شرطي في مظاهرة القدس المطالبة بإسقاط الحكومة وإبرام صفقة تبادل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الثلاثاء، إن مواجهات اندلعت بين الشرطة وعائلات الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس.

هذا وتظاهر عشرات الآلاف، أمام مقر نتنياهو، ومبنى الكنيست الإسرائيلي، ورفعوا ولافتات تطالب نتنياهو وحكومته بالاستقالة، وإجراء انتخابات مبكرة، بالرغم من اشتعال الأوضاع بقطاع غزة.

وتقدم المحتجون باتجاه منزل نتنياهو بعد أن تجاهلوا تعليمات الشرطة الإسرائيلية التي حاولت منعهم، وخرجوا إلى جميع الشوارع المحيطة بمنزله وهم يهتفون “كلنا مخطوفون”.

كما توجه المتظاهرون إلى منزل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وفي منطقة “كريا” مقر قاعدة وزارة الدفاع الإسرائيلية الرئيسية في تل أبيب، خرجت مظاهرات نظمتها عائلات المختطفين للمطالبة بإطلاق سراحهم.