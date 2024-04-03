انت الأن تتابع خبر بايدن: أشعر بالغضب والحزن لوفاة عمال المطبخ العالمي بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الرئيس الأميركي جو بايدن على الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهداف 7 من العاملين في المجال الإنساني من المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة.

وقال بايدن إنه يشعر بالغضب والحزن لوفاة هؤلاء العاملين، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمال الإغاثة.

وأضاف الرئيس الأميركي، ان اسرائيل تعهدت بإجراء تحقيق في استهداف عمال الإغاثة ويجب أن يكون هذا التحقيق سريعا وأن يحقق المساءلة، لافتا إلى أنه سيواصل الضغط على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لتسهيل المساعدات إلى غزة.

وأوضح أن واشنطن ستبذل كل ما في وسعها لتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في القطاع، مؤكدا "نحن نضغط بشدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة كجزء من صفقة الرهائن".