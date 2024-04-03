انت الأن تتابع خبر زلزال مروع يضرب تايوان .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقي 4 أشخاص حتفهم في تايوان الأربعاء، إثر زلزال بلغت قوته 7.2 درجة، ضرب العاصمة تايبيه.

وسُجلت الوفيات في مقاطعة هوالين مركز الزلزال، إذ قضى ثلاثة من الضحايا على طريق للتنزه والرابع في نفق طريق سريع.

وأدى الزلزال إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة أجزاء من المدينة، وإصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في جزر جنوب اليابان والفلبين.

وقالت إدارة الطقس المركزية إن الزلزال وقع الساعة 07.58 صباحاً (23.58 بتوقيت غرينتش) على عمق 15.5 كيلومتراً قبالة ساحل الجزيرة الشرقي.

في حين أظهرت بعض اللقطات التي عرضتها القنوات المحلية جسورا تهتز ومباني تنهار في مدينة هوالين القريبة من مركز الزلزال، لافتة إلى أن بعض الأشخاص حوصروا.

ووصف هذا الزلزال بأنه الأقوى منذ 25 عاماً، أي منذ 1999 عندما قتل آخر قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص ودمر كلياً أو جزئياً 50 ألف مبنى في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان.



من جانبها، أصدرت اليابان تحذيراً بالإخلاء في المناطق الساحلية بمقاطعة أوكيناوا الجنوبية، وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تصل أمواج تسونامي بارتفاع حتى 3 أمتار إلى مناطق واسعة من الساحل الجنوبي الغربي لليابان، وقدرت قوة الزلزال بنحو 7.5 درجة. وأوضحت أن أمواجاً ارتفاعها 30 سنتيمتراً وصلت إلى جزيرة يوناجوني في الساعة 9.18 صباحاً (00.18 بتوقيت غرينتش).



كذلك أصدرت وكالة رصد الزلازل الفلبينية أيضاً تحذيراً للسكان في المناطق الساحلية بعدة مقاطعات، وحثتهم على الإخلاء إلى مناطق مرتفعة.

إلا أن التحذيرات من إمكانية حدوث تسونامي تراجعت لاحقاً.