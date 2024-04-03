استهداف مطار حيفا المحتلة بالطائرات المُسيّرة

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رياض - احمد صلاح - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهدافها مطار حيفا المحتلة، فجر الأربعاء، باستخدام الطائرات المُسيّرة، رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيانٍ مقتضب، إنّ مجاهديها "استهدفوا، بواسطة الطيران المُسيّر، مطار حيفا الصهيوني في أراضينا المحتلة"، مؤكّدةً استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء".



وأضافت إنّ العملية تأتي "استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، ورداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العُزّل".