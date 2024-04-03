انت الأن تتابع خبر توقعات بتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الاتحاد الأوروبي انه يتوقع تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار وتدابير محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أن قتل الجيش الإسرائيلي أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي بغزة أمر مروع، وحث إسرائيل على الالتزام بإجراء تحقيق شامل وضمان مساءلة المسؤولين عن الحادث.

كما حث إسرائيل على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن دون عوائق إلى المحتاجين في غزة.

يذكر ان مجلس الأمن الدولي أصدر في وقت سابق أول قرار يدعو إلى «وقف فوري لإطلاق النار» بين حركة حماس وإسرائيل التي سارعت لإبداء امتعاضها من حليفها الأميركي لعدم تصويته ضدّ القرار كما فعل مراراً منذ اندلعت الحرب قبل أكثر من خمسة أشهر.