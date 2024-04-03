انت الأن تتابع خبر نيويورك تايمز:بايدن يضغط لبيع طائرات إف-15 لإسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضغط على الكونغرس للموافقة على بيع طائرات "إف-15" لإسرائيل.



وتطالب إدارة بايدن الكونغرس بالموافقة على خطة لبيع مقاتلات "إف-15" بقيمة 18 مليار دولار لإسرائيل في وقت يتجاهل فيه بايدن الدعوات للحد من بيع الأسلحة الأمريكية لإسرائيل بسبب عمليتها العسكرية في غزة".

وفقا للصحيفة، أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا إخطارا غير رسمي إلى الكونغرس تدعو إلى النظر التشريعي في صفقة بيع المقاتلات والتي ستشمل التدريب على تشغيل المقاتلات والصيانة وغيرها الخدمات.



وفي الوقت نفسه، تشير المصادر الأمريكية إلى أن إسرائيل ستستلم الطائرات المقاتلة في غضون خمس سنوات على الأقل، وبحسب أحد المصادر، قال ممثلون إسرائيليون إن تل أبيب ستتصل قريبا بواشنطن للحصول على دفعة جديدة من مقاتلات "إف-35".



وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تزويد إسرائيل بالطائرات المقاتلة والصواريخ في السنوات المقبلة.