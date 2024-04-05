انت الأن تتابع خبر هجوم أوكراني واسع على مدن حدودية روسية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شنت القوات الأوكرانية ليلة الخميس/الجمعة أوسع هجوم بالمسيرات المفخخة على مناطق داخل الحدود الروسية منذ أكثر من شهر. وتباينت المعطيات الروسية والأوكرانية حول حصيلته، وفي مقابل إعلان كييف أنها استهدفت قاعدة جوية قريبة من الحدود ودمرت طائرات حربية، فقد أقرت موسكو بمواجهة هجوم ضخم لكنها تحدثت عن أضرار في محطات الماء والكهرباء وسقوط جرحى بين المدنيين.

ويعد الهجوم الذي بدأ في وقت متأخر ليلة الخميس الأكبر من نوعه منذ 27 مارس وفقًا لبيانات عسكرية روسية. وقد استهدفت في وقت متزامن عدة مدن حدودية، لكن التركيز الأكبر انصب على مقاطعة روستوف حيث يقع مطار عسكري روسي يلعب دورا أساسيا في توجيه الضربات الجوية على الأراضي الأوكرانية.

وأعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية تصدت للهجوم وقامت بتدمير أكثر من 40 هدفًا في أجواء المقاطعة الواقعة بجنوب روسيا.

وذكر غولوبيف في حسابه الرسمي على «تلغرام» أن قوات الدفاع الجوي واجهت هجوما واسع النطاق شنته عشرات الطائرات المسيرة في منطقة موروزوفسك بالمقاطعة.

وفي وقت لاحق، فجر الجمعة، كتب الحاكم أنه حسب المعطيات الأولية قامت قوات الدفاع الجوي بتدمير أكثر من 40 هدفا في منطقة موروزوفسك.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة بالبنى التحتية وخصوصًا في محطة الكهرباء المحلية، وشبكات إمدادات المياه، مؤكدا أن الأعمال جارية لاستعادة الكهرباء.

ولم يعلق الحاكم المحلي الروسي على معطيات أوكرانية باستهداف القاعدة الجوية في المنطقة لكنه قال إن الهجوم تركز قرب مطار، في حين أفاد مصدر دفاعي في كييف الجمعة بأن أوكرانيا تمكنت في عملية خاصة من تدمير طائرات عسكرية في قاعدة جوية بجنوب روسيا. وقامت قوات كييف بتدمير ست طائرات عسكرية على الأقل وإلحاق أضرار بالغة بثمانٍ غيرها، في هجوم استهدف قاعدة جوية في منطقة حدودية بجنوب روسيا، وفق ما أفاد مصدر في قطاع الدفاع الأوكراني لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح المصدر أن الهجوم طال قاعدة في مدينة موروزوفسك بمنطقة روستوف الحدودية في جنوب روسيا، وكان عبارة عن عملية خاصة نفّذها جهاز الأمن (إس بي يو) والجيش الأوكرانيان.