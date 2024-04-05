انت الأن تتابع خبر تركيا: الوضع في غزة لم يعد يحتمل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت تركيا من أن الوضع في غزة بات لا يحتمل، وطالبت المجتمع الدولي بالعمل على وقف الحرب الإسرائيلية ضد سكان القطاع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية ودعم جهود تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط، وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إنّ "الوضع في غزة لم يعد يُحتمل ويثير مخاوف شديدة".

وأضاف فيدان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، أنه أكد خلال لقاءات مع نظرائه على هامش الاجتماع ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان قطاع غزة.

وتابع: "جميع نظرائي تقريباً اتفقوا معنا على أنه من المهم أن يتوصل المجتمع الدولي إلى هذا التفاهم على صعيد الإنجازات الدبلوماسية، ولكن هناك المزيد للقيام به لتغيير شيء ما على أرض الواقع... تصميمنا بشأن هذه القضية مستمر".

في السياق ذاته، دعا مجلس الأمن القومي التركي، في بيان صدر ليل الخميس - الجمعة عقب اجتماع مطول برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، المجتمع الدولي إلى وقف الحرب الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة ومنظمات الإغاثة، ودعم جهود تحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط.