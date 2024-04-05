انت الأن تتابع خبر التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات على المصلين في الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمنع الآلاف من الوصول إلى المسجد الأقصى والاعتداء السافر على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، بإطلاق قنابل الغاز السام والمسيل للدموع عليهم داخل باحاته، ما أدى إلى إصابة واعتقال المئات منهم، في انتهاك صارخ لجميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

ودعت المنظمة في بيانٍ لها الجمعة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل وقف جميع انتهاكاتها المتكررة لحرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وفق ما نقلته (واس).

كما جددت دعوتها إلى ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.