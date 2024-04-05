انت الأن تتابع خبر بلينكن: نراجع تحقيق إسرائيل في غارة موظفي الإغاثة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، إنّ "الولايات المتحدة تراجع بعناية التحقيق الإسرائيلي في الغارة التي أسفرت عن (مقتل) سبعة من موظفي الإغاثة في منظمة ورلد سنترال كيتشن هذا الأسبوع"، مضيفًا أن "واشنطن ستنظر بعناية فائقة إلى الخطوات التي ستتخذها إسرائيل".

وتابع بلينكن في تصريحات للصحفيين في بروكسل "من المهم جدًا أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الواقعة. ومن المهم أيضًا أن تظهر اتخاذ خطوات لمحاسبة المسؤولين. والأهم من ذلك هو أن يتم اتخاذ خطوات من الآن فصاعدًا لضمان عدم تكرار حدوث شيء كهذا أبدًا".