انت الأن تتابع خبر بولندا تطالب إسرائيل بتحقيق جنائي بمقتل عاملي الإغاثة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت بولندا، الجمعة، أنها طلبت من دولة الاحتلال الإسرائيليّ فتح تحقيق جنائي في (قتل) سبعة عاملين إنسانيين بينهم بولندي، جراء قصف إسرائيلي في قطاع غزة، الاثنين الماضي.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي أندريه زيجنا بعد استدعاء السفير الإسرائيلي وتسليمه مذكرة احتجاج رسمي "نريد أن يتم السماح للنيابة العامة البولندية بالمشاركة في التوضيح وفي عموم الإجراء الجنائي والتأديبي بحق الجنود المسؤولين عن هذا القتل"، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.

وندد بـ"هذا الحادث غير المسبوق في تاريخ العالم المتحضر، المتمثل بقصف قافلة تحمل مساعدات إنسانية متوجهة إلى قطاع غزة الذي يعاني من المجاعة".

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، طالب في وقت سابق، الجمعة، إسرائيل بالاعتذار ودفع تعويضات، على خلفية قتل مواطنها داميان سوبول بهجوم على قافلة "المطبخ المركزي العالمي".