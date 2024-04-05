انت الأن تتابع خبر كولومبيا طلبت التدخل في دعوى جنوب أفريقيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إنّ دولة كولومبيا تطلب التدخل بصفتها طرفًا في قضية جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيليّ لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وأوضحت المحكمة أنّ كولومبيا قدمت بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة طلباً للتدخل في الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا على إسرائيل، والخاصة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في القطاع والمعاقبة عليها.

وأشار البيان إلى أنه يحق للدول الموقعة على الاتفاقية بموجب هذه المادة التدخل في إجراءات الدعوى القضائية، مشيرة إلى أن كولومبيا استندت في طلب التدخل إلى وضعها بصفتها دولة موقعة على الاتفاقية.

وذكر البيان أنه بموجب المادة 83 من لائحة المحكمة، فقد وجهت لجنوب أفريقيا وإسرائيل دعوة لتقديم ملاحظات مكتوبة بشأن إعلان كولومبيا التدخل في القضية.