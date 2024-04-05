انت الأن تتابع خبر مسؤولون أميركيون: إيران تستعد للرد على استهداف قنصليتها بدمشق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال شبكة "سي بي إس" عن عن مسؤولين أميركيين ان إسرائيل وأميركا مقتنعتان بأن إيران تستعد للرد على قصف قنصليتها بدمشق.



واضافت ":إيران تخطط لشن هجوم انتقامي يشمل طائرات مسيرة من طراز شاهد وصواريخ كروز".



وقال المسؤولون" ان رد إيران قد يستهدف منشأة دبلوماسية إسرائيلية وقد يحدث من الآن وحتى نهاية رمضان. ومن غير المعروف ما إذا كانت طهران سترد من العراق أو سوريا أو الأراضي الإيرانية".



واشاروا الى ان توقيت وهدف الرد الإيراني غير معلومين حتى الآن .



