انت الأن تتابع خبر ترامب:إسرائيل تخسر وعليها إنهاء ما بدأته بسرعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن إسرائيل بحاجة إلى إنهاء ما بدأته والانتهاء من الأمر بسرعة، مشيرا إلى أنها تخسر حرب العلاقات العامة بسبب الصور التي تخرج من غزة.



وقال ترامب عبر برنامج "The Hugh Hewit Show" التلفزيوني الخميس تعليقا على سير العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة: "يجب أن تنهي الأمر وأن تعود الأمور إلى طبيعتها. وأنا لست متأكدا من أنني أحب طريقتهم بالقيام بذلك، لأنك يجب أن تحقق نصرا. يجب أن تنتصر، والأمر يستغرق الكثير من الوقت".



ودافع ترامب عن تصريحات أدلى بها مؤخرا في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية وقال إن إسرائيل بحاجة إلى "إنهاء" حربها مع "حماس" وأنها "تفقد الكثير من الدعم" في العالم. وكتب أحد الصحفيين الإسرائيليين الذين أجروا المقابلة في وقت لاحق أن تعليقات ترامب "صدمتهم بشدة" وجادل بأن كلا من ترامب والرئيس جو بايدن "يديرون ظهورهم لإسرائيل في خطاباتهم".



وقال ترامب: "ما قلته بكل وضوح هو أنه يجب أن ننتهي من الأمر، ونعود إلى السلام ويتوقف قتل الناس. وهذه تصريحات بسيطة جدا. انته من الأمر. يجب أن ينهوا ما بدأوه. يجب الانتهاء من الأمر بسرعة، لأننا يجب أن نستعيد السلام وأن تعود الحياة إلى طبيعتها".



وواصل ترامب بالقول إن إسرائيل لديها مشكلة في رسائلها العامة، وقال: "إن إسرائيل تخسر حرب العلاقات العامة بالتأكيد".



وأضاف: "والشيء الآخر الذي أكرهه هو أنهم ينشرون مقاطع فيديو طوال الوقت في كل ليلة، ينشرون مقاطع حول سقوط مبنى. لا يجب أن ينشروا مقاطع كهذه. إنهم يفعلون ذلك، لهذا السبب هم يخسرون حرب العلاقات العامة. إن إسرائيل تخسر حرب العلاقات العامة".



وفي وقت سابق هذا الأسبوع أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام الولايات المتحدة "المديد" بضمان أمن إسرائيل، لكن تقارير إعلامية تشير إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه ضغوطا متزايدة بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن بايدن "غاضب جدا" من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا سيما بعد مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بمنظمة "المطبخ المركزي العالمي"في غزة على يد الجيش الإسرائيلي.