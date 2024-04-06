انت الأن تتابع خبر التهديدات الإيرانية تضع أميركا وإسرائيل بحالة تأهب قصوى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وسط مخاوف إسرائيلية وأمريكية من انتقام إيراني ردا على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، أكد رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري أن هذا الهجوم يمثل "خطوة مجنونة".

وقال باقري إن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في هذه الجريمة، وتتحمل المسؤولية الرئيسية في الهجوم.

هذا ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة بحالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم إيراني يستهدف أصولا إسرائيلية أو أميركية.

فيما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر إسرائيلي قوله إن "28 سفارة وقنصلية إسرائيلية تم إغلاقها مؤقتا بسبب تهديدات إيران ووكلائها".

وفي وقت سابق توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالرد المناسب على الهجوم، قائلا "على الكيان الصهيوني أن يدرك أن هذه الجريمة الجبانة لن تبقى دون رد".

فيما قام الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يعلق على العملية باصدار تعليمات للسفارات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم لتعزيز إجراءاتها الأمنية في أعقاب الهجوم على القنصلية الإيرانية.

واستهدف هجوم إسرائيلي الاثنين مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق بـ6 صواريخ، ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن 4 مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، أن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم أودى بحياة جنرالين، هما قائد الحرس في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي، ونائبه محمد هادي حاجي رحيمي، بالإضافة إلى 5 ضباط آخرين مرافقين لهما.