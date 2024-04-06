انت الأن تتابع خبر تزايد النواب الأمريكيين المطالبين بوقف تصدير السلاح إلى الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -وقع عشرات الديمقراطيين في الكونغرس الجمعة، رسالة موجهة إلى الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، يطالبون فيها بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي من بينهم الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي النائب نانسي بيلوسي.

ويشار إلى أن دعم بيلوسي لوقف نقل الأسلحة إلى "إسرائيل" يظهر أن هذا هو الموقف السائد بشكل كبير داخل الحزب لا سيما وأن نانسي بيلوسي تعد حليفة رئيسية لبايدن ومن الأعضاء المخضرمين في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي.

ودعا النواب في رسالتهم إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص بها في غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل سبعة موظفين من مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية يوم الإثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إنه أقال ضابطين ووجه توبيخًا رسميًا لكبار القادة بعد تحقيق في مقتل موظفي الإغاثة، حيث تبين وجود أخطاء جسيمة وانتهاكات للإجراءات.

وأجرى بايدن اتصالًا هاتفيًا مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يوم الخميس، حيث أكد له ضرورة بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين، وإلا فإن الولايات المتحدة ستغير سياستها.