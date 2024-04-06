انت الأن تتابع خبر الاحتلال يرهن إرسال وفد لمحادثات الصفقة برد حماس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رهنت الحكومة الإسرائيلية إرسال وفد برئاسة رئيس الموساد لمحادثات صفقة تبادل الأسرى برد إيجابي من حركة حماس، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

من ناحية ثانية، نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومساعديه فوجئوا بطلب الرئيس الأميركي جو بايدن وقف القتال في غزة، خارج سياق صفقة تبادل الأسرى، وذلك في المكالمة الأخيرة بينهما التي وُصفت بأنها الأصعب منذ بداية الحرب.

وقالت مصادر للموقع إن نتنياهو قال إن إجراءات جديدة ستتم في الجانب الإنساني بقطاع غزة، ولذلك "لا حاجة لوقف القتال".

في المقابل، أنذر بايدن نتنياهو بأن الإدارة الأميركية لن تتمكن من دعمه ما لم تغيّر إسرائيل مسارها في غزة، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لأكسيوس.