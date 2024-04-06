انت الأن تتابع خبر إحباط عملية لداعش ضد مقار السلطة الفلسطينية في الضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زعم مصدر أمني فلسطيني أن قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية تمكنت من "تفكيك" قوة مسلحة في بلدة سيريس شمالي الضفة الغربية بايعت تنظيم داعش الإرهابي.



وأبلغ المصدر وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن الاجهزة الأمنية تمكنت من العثور على "قذائف هاون ونفق صغير في منزل أحد أعضاء الخلية، إضافة الى برميل بارود وسيارة مفخخة مجهزة للتفجير تعتقد الأجهزة الأمنية الفلسطينية أنها مُعدة لاستهداف مقار الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية وفقا لاعترافات أعضاء الخلية".



وأثناء تنفيذ المهمة تعرضت الأجهزة الأمنية لتفجير عبوة ناسفة لكنها سببت أضراراً مادية فحسب، حسب المصدر .