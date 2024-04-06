انت الأن تتابع خبر غزة: شهداء بالعشرات والحرب تدخل يومها الـ183 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 183 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمسة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٥٤ شهيدا و ٨٢ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٣٠٩١ شهيد و ٧٥٧٥٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وطلبت الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل العمل على وقف اطلاق النار بشكل فوري لأول مرة إضافة إلى مطالبها بزيادة المساعدات لقطاع غزة.

جنوب قطاع غزة

ونفذت طائرات اسرائيلية غارات جوية استهدفت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال تدمير المنازل في حي الامل والأجزاء الغربية من خان يونس.

وأصيبت مواطنة برصاص الإحتلال بعد إستهدافها من قناصة الاحتلال المتمركزة على السياج الحدودي شرق بلدة الفخاري شرقي خانيونس.

وسط قطاع غزة

وتركز العدوان على وسط قطاع غزة ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية شمال بلدة المغراقة وسط قطاع غزة.

وانتشل مسعفون شهيدين من المغراقة شمالي النصيرات وسط القطاع في القصف المدفعي المستمر على المنطقة.

وارتقى ثلاثة شهداء وإصابات من النازحين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الشرفا" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واطلقت زوارق الاحتلال قذائفها بشكل متقطع على شواطئ دير البلح وسط القطاع

غزة والشمال