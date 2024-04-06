انت الأن تتابع خبر حماس تؤكد على شروطها لبدء مفاوضات إطلاق النار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد وفد من حركة حماس للتوجه إلى القاهرة الأحد، لبحث آخر تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، استجابة لدعوة من الحكومة المصرية.

وأفاد مصدر قيادي في حماس، بأنّ هناك اتصالات مكثفة جرت خلال الساعات الأخيرة بين رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، ووسطاء مختلفين، بهدف استئناف المفاوضات في القاهرة.

وأكد هنية للوسطاء ضرورة بدء أي جولة جديدة من المفاوضات على أساس وقف دائم لإطلاق النار، وضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وعودة النازحين دون أي شروط.