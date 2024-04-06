افتتاح ملعب العقبة الجديد بعد إعادة تأهيله

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رياض - احمد صلاح - افتتحت شركة تطوير العقبة "الذراع التطويري لسلطة العقبة الخاصة"ملعب العقبة الجديد بعد إعادة تأهيله ضمن متطلبات اتحاد كرة القدم بإقامة مباراة ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم بين فريقي الفيصلي والعقبة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي في تصريح صحفي اليوم السبت، إن شركة تطوير العقبة أعادت تأهيل الملعب خدمة لمتطلبات اتحاد كرة القدم الأردني بإقامة المباريات بين الفرق الرياضية الى جانب تمكين الشباب الأردني والفرق الرياضية والشبابية من استغلال مناخ العقبة في إقامة البطولات والأنشطة الرياضية.

وأكد الصفدي أن الملعب جاء وفقا لمتطلبات (فيفا) والقياسات الدولية ويتسع لحوالي 1500 متفرج قابل للزيادة، ومنجل بأفضل وأجود أنواع العشب الصناعي، بالإضافة إلى أنظمة تصريف ومدرجين ومظلات ومواقف سيارات تتسع لـ350 سيارة، ومرافق وغرف للاعبين ووحدات صحية.

ويقع الملعب الجديد في منطقة المحدود بالقرب من مجمع الأمير حمزة الرياضي.

يذكر ان مدينة العقبة تتمتع بطقس معتدل في فصل الشتاء، حيث تقيم الاتحادات الرياضية فعالياتها في العقبة بهدف تنشيط السياحة وربطها بالرياضة وما يعكسه ذلك من فائدة كبيرة ستعود على الأردن سياحياً من خلال الرياضة.

وحضر افتتاح الملعب بحلته الجديدة محافظ العقبة خالد الحجاج ومفوض الريادة والشباب رمزي الكباريتي ومدير شركة العقبة لإدارة المرافق ياسر الشوبكي وعدد كبير من جمهور الفريقين .