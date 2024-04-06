انت الأن تتابع خبر كمائن وقتل جنود .. القسام تعلن عن عمليات جديدة بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام ان مجاهديها قتلوا 6 جنود صهاينة واصابة آخرين في منطقة الزنة شرق خان يونس.

كما أكدت استهدافها 3 دبابات ميركافا.

وبـ3 عبوات مضادة للأفراد استهدفت القسام قوة إنقاذ صهيونية تقدمت للمكان ووصلت إلى حقل ألغام أعد مسبقا.

وأكدت ان المواجهات لا تزال مستمرة في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من ناحية ثانية، نشرت كتائب القسام رسالة لعائلات الأسرى الإسرائيليين قالت فيها: حكومتكم تخلت عن أبنائكم كما تخلت عن شاؤول وهدار من قبل #الوقت_ينفد #הזמן_אוזל #حكومتكم_تكذب #ממשלתים_שקרנית.