انت الأن تتابع خبر غريفيث: حرب غزة خيانة للإنسانية والنهاية طال انتظارها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها "خيانة للإنسانية".



وكتب غريفيث، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، أن "نهاية حرب غزة طال انتظارها".



وتساءل المسؤول الأممي ألا يكفي 6 أشهر من الحرب حتى تكون هناك لحظة حداد لإحياء ذكرى الضحايا.



وشدد غريفيث على "ضرورة أن تحفز هذه الحرب التصميم الجماعي على محاسبة هذه الخيانة للإنسانية" .