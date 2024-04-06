انت الأن تتابع خبر أستراليا تعيّن مستشارا للتحقيق في مقتل موظفي إغاثة بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الحكومة الأسترالية، السبت، إنها ستعين مستشارا خاصا للمشاركة في التحقيقات في غارة جوية على قطاع غزة، أدت إلى مقتل 7 من موظفي الإغاثة بينهم أسترالية.

وبحسب وكالة الأنباء الأسترالية، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وانج، في مؤتمر صحفي ، "إن الحكومة الأسترالية ستعين مستشارا خاصا، وطلبت من الإسرائيليين العمل معه، ليتسنى إبلاغنا بمدى ملاءمة العملية".

وأضافت وانج، "نود أن تكون لدينا ثقة كاملة في الشفافية والمساءلة في أي تحقيق وسنواصل العمل لتحقيق ذلك".

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيي، تحدث قبل أيام مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونقل إليه غضب أستراليا وقلقها إزاء وفاة فرانكوم .