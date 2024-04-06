انت الأن تتابع خبر القسام يعلن ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، الإجهاز على 5 جنود من جيش الاحتلال من المسافة صفر وإصابة عدد آخر وتدمير ناقلة جند بقذيفة "تاندوم" في منطقة حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وكانت أفادت القسام بوقت سابق، بأن عناصرها أكدوا مقتل 6 جنود وتحولهم لأشلاء وإيقاع عدد آخر بين قتيل وجريح، في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد الجنود القتلى في صفوف جيش الاحتلال بحسب ما أعلنته القسام إلى 11 قتيلا .