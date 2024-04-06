انت الأن تتابع خبر 25 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدى آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 25 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.



وانتشرت قوات الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، وفتشت عددا من الشبان، ودققت في هوياتهم.



وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة عند طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة .