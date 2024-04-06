استقالة الحكومة الكويتية

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رياض - احمد صلاح - رفع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح استقالة حكومته إلى أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.



ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية: تم رفع هذه الاستقالة، السبت، تطبيقا لأحكام المادة 57 من الدستور، وذلك بعد يوم من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة.



ووافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماع استثنائي في وقت سابق من اليوم، على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم 17 من نيسان الحالي.



وتنص المادة 57 من الدستور الكويتي على أنه يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة .