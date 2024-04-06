انت الأن تتابع خبر شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لخان يونس وشمال غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء السبت، في قصف لطائرات الاحتلال ومدفعيتها لمناطق مختلفة في خان يونس، ومدينة غزة وشمالها.

ووفقاً لوسائل اعلام فلسطينية نفذت طائرات الاحتلال عددا من الغارات على مناطق متفرقة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة واستهدفت مجموعة من الأهالي قرب المسلخ التركي غربا، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بالتزامن مع قصف نفذته مدفعية الاحتلال على مناطق واسعة جنوب وغرب المدينة.

وقالت إن قوات الاحتلال قصفت مناطق واسعة في بيت حانون ومنطقة قليبو شمال غزة، إضافة لقصف مدفعي على حي الزيتون شرق مدينة غزة، والأحياء الجنوبية للمدينة .