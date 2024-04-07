انت الأن تتابع خبر بعد بيانات المقاومة .. جيش الاحتلال يقر بارتفاع حصيلة قتلاه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد الإعلان مجددا مقتل ضابط برتبة نقيب و3 جنود خلال معارك جنوبي قطاع غزة السبت.

ومنذ إعلان كتائب القسام عن القيام بعملية مزدوجة في حي الزنة بخان يونس ومقتل 9 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين، ومقتل 5 جنود آخرين للاحتلال في حي الأمل، توالت إعلانات جيش الاحتلال عن مقتل وإصابة جنوده.

فقد أقر جيش الاحتلال إصابة 4 جنود باشتعال قذيفة داخل دبابتهم جنوب مدينة غزة، وإصابة جنديين من اللواء 401 بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة صباح السبت.

واعترف بعدها بساعات بمقتل جندي وإصابة 6 آخرين.

وبذلك يصل عدد قتلى جيش الاحتلال الذين أعلن عنهم 604 ضباط وجنود منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من بينهم 260 قتيلا في المعارك البرية داخل غزة.