انت الأن تتابع خبر 100 ألف إسرائيلي ما زالوا مهجرين بسبب الحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم مرور نصف عام منذ بداية الحرب، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، ان 100 ألف إسرائيلي ما زالوا مهجرين من منازلهم، بحكم أوامر الإخلاء، ولا توجد رؤية حتى الآن لمرحلة ما بعد الحرب.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أجلت سكان مستوطنات عديدة بغلاف غزة، كما أخلت 28 بلدة حدودية مع لبنان بسبب القصف المتبادل مع حزب الله منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من ناحية ثانية، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تسمه قوله إن إسرائيل لا تملك استراتيجية لإدارة الحرب، وعليه لا يمكنها قطع شوط في المفاوضات.