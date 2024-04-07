انت الأن تتابع خبر إصابات خطيرة بصفوف الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال بالضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 3 فلسطينيين بجروح خطيرة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحسب ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.

حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد مناطق مختلفة في الضفة الغربية وأصابت شخصين في رام الله وجنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة والطالبة في جامعة بيرزيت ليان كايد عقب اقتحام منزلها.

وقد اندلعت مواجهات بين الشبان والقوات المقتحمة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب الشبان مما أسفرت عن إصابة أحد المواطنين برصاصة في الرأس نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.