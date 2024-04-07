انت الأن تتابع خبر تحدث معه بغضب .. بايدن يهدد نتنياهو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال المكالمة الأخيرة التي جرت بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، والتي وصفت بالمتوترة والحاسمة، يتردد صداها في الأوساط السياسية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مصدر مطلع لم تسمه قوله إن الرئيس الأميركي هدد نتنياهو خلال مكالمتهما الأخيرة، بعواقب وخيمة إذا لم تغير إسرائيل طريقة حربها في قطاع غزة.

وذكرت الشبكة الأميركية أن بايدن حذر نتنياهو من إعادة أميركا النظر في طريقة دعمها لتل أبيب إذا لم تتحسن ظروف المدنيين في غزة على وجه السرعة.

وفي وقت سابق، أشارت الأنباء إلى أن بايدن تحدث مع نتنياهو بغضب، وقال له إنه يجب تحسين الأوضاع الإنسانية بغزة فورا.

وقال بايدن خلال المكالمة إن مستقبل الدعم الأميركي في حرب غزة يعتمد على اتخاذ خطوات لحماية المدنيين وعمال الإغاثة.

وقال نتنياهو بعد المكالمة مع بايدن متحدثا بجلسة الحكومة الأمنية: نعرف كيف ندافع عن أنفسنا.