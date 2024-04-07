انت الأن تتابع خبر إصابة مستوطنين أحدهما بجروح خطيرة بإطلاق نار في قلقيلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارالإعلام الإسرائيلي إلى إصابة مستوطنين إسرائيليين إحداها بحالة صنّفت خطرة، في عملية إطلاق النار استهدفت حافلة شرق قلقيلية، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب بسلام من المكان.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت مصادر في هئية الإسعاف الإسرائيلية بإصابة مستوطنين إسرائيليين في إطلاق نار استهدف حافلة كانت تقلّ مستوطنين في مستوطنة "معاليه شومرون" شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وقال الناطق العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي إن حافلة إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار قرب قرية النبي إلياس شرق قلقيلية، وأكد أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وتدور الأنباء عن منفذ واحد أطلق النار على حافلة المستوطنين، قبل انسحابه من المنطقة.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإغلاق منطقة معبر إلياهو من الجانبين حيث وقعت عملية إطلاق النار بالقرب منه.