انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يسحب معظم قواته من جنوب غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من منطقة خان يونس، ولم يبق في غزة سوى لواء ناحال العامل في ممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه، بحسب إذاعة الجيش.

في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن انسحاب الفرقة يأتي في إطار الاستعدادات لعملية برية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر بالجيش الإسرائيلي: بإمكاننا العودة إلى خان يونس إذا لزم الأمر ونستعد لمواصلة العمليات ضد كتائب حماس التي لم نتعامل معها بدير البلح ورفح ولا توجد صلة بين الضغوط الأميركية التي تمارس على إسرائيل والانسحاب من خان يونس وأحد أسباب الانسحاب هو ترك أماكن للنازحين الذين سيطلب منهم مغادرة رفح.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث عسكري إسرائيلي قوله الأحد، إن الجيش الإسرائيلي سحب كل القوات البرية من جنوب قطاع غزة ما عدا كتيبة واحدة.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي بعد تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف في وقت سابق الأحد بمقتل 4 عناصر بينهم ضابط برتبة نقيب و3 جنود خلال معارك دارت في منطقة خان يونس أمس.

وتوالت بيانات جيش الاحتلال بشأن الخسائر البشرية التي تعرض لها في خان يونس منذ إعلان كتائب القسام عمليتها النوعية ضد قوات الاحتلال في حيي الزنة والأمل بخان يونس السبت.

من ناحية ثانية، بدأ إن مجلس الحرب الإسرائيلي اجتماعا لاتخاذ قرار بشأن إرسال الوفد المفاوض إلى القاهرة ومناقشة صلاحياته.