انت الأن تتابع خبر ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 33175 شهيدا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33175 شهيدا، و75886 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا، و71 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأضافت: “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.