انت الأن تتابع خبر تضارب الأنباء حول إقالة السفير الفلسطيني زملط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مصدر فلسطيني رفيع المستوى: ان الانباء التي تحدثت عن اقالة سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط غير دقيق.



وبحسب المصدر ل شبكة فلسطين الاخبارية PNN و الذي رفض الكشف عن هويته فان كل ما اشيع في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشان اقالة السفير حسام زملط غير دقيقة نهائيا.



وبحسب ادعاءات المواقع التي نشرت الخبر فقد أبلغت وزارة الخارجية الفلسطينية السفير الفلسطيني في لندن الدكتور حسام زملط إعفاءه من منصبه سفيرا لفلسطين في المملكة المتحدة.



وبحسب الادعاءات فان سبب الإعفاء جاء بعد الزيارة الناجحة التي قام بها السفير زملط إلى العاصمة الأردنية عمان وقدم فيها عدة محاضرات وأجرى لقاءات إعلامية لاقت استحسانا وتجاوبًا منقطع النظير من قبل من تابعوا هذه المحاضرات واللقاءات.



اما السبب الثاني للاقالة بحسب الادعاءات لمواقع الاعلام التي نشرت الخبر فان سبب الاقالة الثاني هو زيارة السفير زملط لدولة قطر وظهوره على شاشة “الجزيرة من دون أن يستأذن مراجعه السياسية والدبلوماسية.